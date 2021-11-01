1 ноября в Гомельской области стартовала акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!»

Самая распространенная причина огненных трагедий – неосторожность при курении. Одно из последних происшествий – 23 октября на пожаре в мозырской многоэтажке погибли пенсионер и его жена. Для того чтобы привлечь внимание к проблеме с 1 по 30 ноября на территории Гомельской области пройдет акция «Не прожигай свою жизнь!».

Она разделена на 3 этапа. Первый этап продлится с 1 по 12 ноября. Будут проходить встречи в трудовых коллективах, где спасатели в формате диалога продемонстрируют статистический портрет погибшего на пожаре и тематические видеофильмы. Чтобы взаимодействие приобрело интерактивный формат, им предложат поучаствовать в интеллектуальных играх на тематику ОБЖ, вреда курения, пожаров по причине курения и т.д. С 15 по 25 ноября пройдет второй этап акции. Студентам информацию подадут в занимательной форме, а вот с любителями выпить проведут серьезный разговор на базе психоневрологических диспансеров. Финальный этап пройдет с 26 по 30 ноября в местах массового пребывания людей, сельских советах и на других открытых площадках. Участников акции пригласят на программу «Шоу без Сигарет», предложат поучаствовать в фотосессии «Я не курю в постели» и вручат наглядно-изобразительную продукцию. Работники пропаганды будут активно использовать интернет-пространство и СМИ.