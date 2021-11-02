Прямая телефонная линия с главным врачом Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сергеем Кравченко пройдет 4 ноября

4 ноября с 09.00 до 10.00 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко. Позвонив в указанное время по телефону 25-38-75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.