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Рубрика: Новости

Прямая телефонная линия с главным врачом Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сергеем Кравченко пройдет 4 ноября

2 ноября 2021, 18:36

4 ноября с 09.00 до 10.00 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко. Позвонив в указанное время по телефону 25-38-75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.

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