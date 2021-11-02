59 лет на страже воздушных границ Беларуси. 1052 отдельный радиотехнический батальон отметил очередную годовщину

Праздники на военную тематику имеют свою специфику: все четко, слажено, строго и официально. Эти праздники проходят, так сказать, чеканным шагом. На плацу личный состав отдельного радиотехнического батальона 1052. Торжественное построение по случаю 59-годовщины образования воинской части. Внос Боевого знамени и Священной Хоругви воинской части, исполнение гимна с поднятием флага, торжественные речи. А еще годовщина – это повод поощрить личный состав. И какой же праздник без подарков. От Мозырского машиностроительного завода, предприятие активно сотрудничает с батальоном, – смарт-телевизор.

Охрана государственной границы в воздухе, пресечение фактов нарушения воздушных рубежей. Задача – государственной важности, а еще служить в батальоне весьма интересно – отмечают солдаты-срочники. Помимо выполнения своих боевых задач, офицеры радиотехнического батальона занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Митинг, посвященный 59-ой годовщине образования отдельного радиотехнического батальона 1052, завершился торжественным маршем. После воинская часть вернулась к своему привычному армейскому ритму.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.ТКМ