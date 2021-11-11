В Гомельской области ГАИ проведет комплекс мероприятий «Гостехосмотр»

С 10 по 20 ноября года на территории области будет проводиться ряд профилактических мероприятий под названием «Гостехосмотр», сообщает УВД Гомельского облисполкома. Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий из-за технической неисправности транспортных средств. С начала года за данное нарушение к административной ответственности было привлечено более 35 тысяч водителей. Сотрудниками ГАИ будут организованы совместные рейдовые мероприятия с участием представителей предприятия «Белтехосмотр» по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При этом особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспортных средств, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.