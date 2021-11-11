«Эстафета вакцинации» пройдет с 15 по 19 ноября в ТЦ «Бобровский»

На 10.11 первым компонентом вакцины в Мозырском районе привито 52 496 человек, это 41,1 % населения. Полный курс прошли 40 018 чел или 31,3 %. 198 человек прошли ревакцинацию, то есть сделали два курса прививок. В основном это медработники, которые стали первыми участниками прививочной кампании в конце января – начале февраля этого года. Эти цифры – довольно хороший показатель, но КОВИД-19 можно победить, только выработав коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы прививку от коронавируса получило не менее 60 % населения региона. Прививка против ковид – это не только самый эффективный на данный момент способ профилактики, а еще и отличный повод улыбнуться и поднять себе настроение. Главное, нужно знать, где и когда делать вакцину. Сообщаем. Прививку делают в поликлиниках, бригады медиков выезжают на предприятия, три стационарных прививочных пункта работают в торговых центрах: один в «Базаре» (ориентир — магазин «Грошык») и два в «Бобровском». И вот именно в «Бобровском» с 15 по 19 ноября, то есть с понедельника по пятницу включительно, будет проходить «Эстафета вакцинации». Ее девиз – вместе победим КОВИД-19. Мозырские солевики, машиностроители, работники совхоз-комбината «Заря», представители «Радуги вкуса» будут агитировать посетителей центра за вакцинацию. Агитировать не только словом. Тем, кто сделал прививку – приятные бонусы. Но все же главный бонус от прививки, – это, конечно же, сохранение здоровья.