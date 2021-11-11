Маленькие звездочки блистали на «Осеннем аккорде» Мозырского нефтеперерабратывающего завода

17 фестиваль-конкурс любительского творчества «Осенний аккорд» набирает обороты. Второй фестивальный день был посвящен детскому творчеству.

Юные, яркие, талантливые. Фестивальный день «Осеннего аккорда», посвященный детскому творчеству, это всегда изюминка мероприятия. Конкурсная программа представлена в двух номинациях: участники демонстрируют вокальные и хореографические способности. Полине Шелег 6 лет, она одна из самых юных участниц. Полинина бабушка когда- то тоже участвовала в «Осеннем аккорде», сейчас внучка продолжает семейную традицию зажигательной песней. Милославе Зенькович тоже 6. В осеннем аккорде участвует впервые, ожидания от конкурса самые позитивные. Детское творчество «Осеннего аккорда» – это 30 запоминающихся концертных номеров. Кто-то выступал соло, были и дуэты. Лирические композиции, рэп, поп, рок, песни на русском и белорусском. У каждого из участников своя, так сказать, фишка. Елизавета Смыковская – одна из самых опытных участниц, это ее пятый фестиваль. А поет девочка с 2 лет 8 месяцев.

Каждый из участников – это яркая звездочка, со своими талантами, харизмой и, несмотря на юный возраст – мощной энергетикой. В фестивале «Осенний аккорд» принимают участие не только дети нефтепереработчиков, но и дети работников унитарных предприятий, к примеру «Полесье-Агроинвест». Полина Ковальчук заявлена сразу в двух номинациях: вокальной и танцевальной.

Жюри фестиваля-конкурса любительского конкурса работать не просто. Ведь в этом многообразии детского творчества выбрать лучших – задача весьма сложная. Итоги детского дня «Осеннего аккорда» будут подведены вместе с итогами взрослого конкурса. Победители выступят на финальном гала-концерте.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ