14 ноября в торговом центре «Катапульта» пройдет для мозырянки Лизы Теребовец

1600 рублей на лечение Лизы Теребовец собрали волонтеры во время прошлой благотворительной ярмарки. Мероприятие с участием людей творческих и неравнодушных прошло в торговом центре «Бобровский». В этот раз площадка для сбора – торговый центр «Катапульта». В поддержку сбора средств для малышки благотворительный фонд «Объединяя сердца» организует детский праздник. С аниматорами, ростовыми куклами, с шоу-мыльных пузырей, агвагримом. Десятки волонтеров уже не в первый раз откликаются на призыв собрать своим творчеством деньги на одно из самых дорогостоящих лекарств в мире для лечения спинальной мышечной амиотрофии. Одна спасительная инъекция стоит около 2 миллионов долларов. На другой препарат, «Спинраза», который тормозит развитие болезни, нужно 750 тысяч долларов. Сбор в поддержку Лизы продолжается. 14 ноября на втором этаже «Катапульты» можете и вы опустить свое пожертвование в специальный ящик. Начало праздника – в 13.00. А самый простой способ помочь Лизе– пополнить баланс МТС по номеру +375-33-900-33-54.