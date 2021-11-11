Госавтоинспекция ищет свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 8 ноября на улице Рыжкова

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 8 ноября 2021 года. Мозырянин, 2001 года рождения, управляя автомобилем «Вольво ХС90», двигался по Рыжкова со стороны Ульяновской в направлении улицы Пушкина. В 18.05 вблизи дома 11 «Г» совершил наезд на пешехода, жительницу Мозыря, 1969 года рождения, которая в темное время суток пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не обозначив себя световозвращающим элементом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Свидетелей и очевидцев данного происшествия, обладающих какой-либо значимой информацией, а также тех, у кого имеются файлы видеозаписи с видеорегистраторов, запечатливших момент ДТП, просим обратиться в кабинет 5, здания ГАИ МОБ ОВД Мозырского райисполкома по ул.Ленинской, д.64, г.Мозыря, либо по телефону:102.