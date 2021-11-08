Торжественные речи, грамоты, цветы к подножью Ильича. В Мозыре отметили 104 годовщину Великого Октября.

7 ноября, День Октябрьской революции, в Беларуси отмечается на государственном уровне. Это дань уважения тем, кто отстаивал принципы социальной справедливости, кто ковал Великую Победу, кто поднимал страну из руин и пепелищ в послевоенный период, покорял космос, строил уникальные производственные комплексы. Люди, пришедшие на митинг в воскресный ноябрьский день, уверены – принципы октябрьской революции гуманны в основе, Беларусь не отказалась от прошлого, взяла лучшее со времен советской власти.

Великая Октябрьская революция – это великая история нескольких поколений, их биография. На митинге подчеркивали и значимость революции. Причем для всего человечества. Действительно, осень 1917 года кардинально изменила геополитическую картину на планете. Выступили представители БРСМ, Белорусского славянского комитета и Мозырской лиги коммунистической молодежи. В рамках митинга грамоты районного комитета коммунистической партии Беларуси были вручены активистам партии Валентину Ивановичу Сапего и Сергею Владимировичу Карасеву. А представители самой мирной и гуманной организации, красного креста, раздавали маски. Праздник праздником, а об эпидрежиме не забывай. В завершении мероприятия участники возложили цветы к памятнику Ленина. И, конечно же, памятное фото.