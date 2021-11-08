Сырость в квартире и плесень по углам. Жильцы дома номер 103 по Бульвару Юности вынуждены жить по соседству с грибком. Решить проблему не удаётся уже много лет. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, какими способами можно раз и навсегда избавиться от проблемы.

Дом №103 по Бульвару Юности больше 20 лет. И половину из них жильцы квартир, граничащих с общими балконами, вынуждены жить по соседству с грибком. Вот так проблема выглядит изнутри. Углы чернеют, обои отваливаются, грибок захватывает все новые территории. А вот так стены выглядят снаружи. По словам жильцов, проблема обострилась в последние 2-3 года. Результата не дал и ремонт стыков стеновых панелей, который провели совсем недавно. Жалобы на сырость и плесень посыпались в адрес председателя правления дома. Виталина Фалеева сама звонила не раз.

В квартире снизу – проблема та же. Дмитрий с женой купили жилье около года назад. Говорят, тогда никакой плесени не заметили.

Война с грибком один на один – изначально обречена на проигрыш. Спустя время плесень снова проявится. Раз и навсегда избавиться от нее можно с помощью утепления стен. Но для этого необходимо принять коллективное решение, ведь дом находится в собственности жильцов. В ассоциации «Мозырский собственник» предложили сразу три варианта, как это можно сделать.

Еще один вариант – утеплить квартиру самостоятельно. В ассоциации «Мозырский собственник» также могут посоветовать, как сделать это дешевле.

Жильцы дома №42 по ул. Малинина выбрали второй вариант. На собрании приняли решение утеплить торцевые стены. По словам председателя дома, Светланы Лозко, ситуация была близка к аварийной. Стены выкрашивались кусками. Больше всего страдали жильцы угловых квартир. Пришлось немало потрудиться, чтобы убедить остальных жителей принять в утеплении дома финансовое участие.

30 рублей за работу по утеплению квадратного метра стены плюс расходы на материалы. В сентябре на Малинина 42 утепление завершили. Возмещать средства по текущему ремонту будут около двух лет. В будущем рассматривают вариант утепления всего дома.

Жильцам 103 дома по Бульвару Юности нужно выбрать один из трех вариантов. Правда, для первых двух нужно организовать собрание и принять коллегиальное решение. Пока сделать этого не удавалось ни разу. Проблема одних соседей мало волнует других.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ