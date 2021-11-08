Скоро зима…. В Беларуси на этой неделе существенно похолодает

Ноябрь часто называют предзимье, так как он сочетает в себе черты уходящей осени и подступающей зимы. Температура воздуха все чаще становится отрицательной, а осадки при этом выпадают в виде снега и мокрого снега. Однако устойчивый снежный покров образуется, как правило, только в декабре. В этом году первая неделя ноября порадовала жителей Беларуси теплой погодой. Температурный фон оказался на 3-5 градусов выше климатической нормы. Но в ближайшие сутки все изменится — в страну начнет поступать холодный воздух северных широт — отмечают синоптики. Во вторник, 9 ноября, в Мозырском районе ночная температура опуститься до -3. А к концу недели вновь потеплеет. Температура ночью 3 со знаком плюс, днем до 8 градусов тепла.