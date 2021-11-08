Покорить свою высоту каждому мозырянину предлагают спортсмены-активисты Мозырского НПЗ

Активисты комитета физической культуры Мозырского НПЗ предлагают объединиться всем любителям бега нашего города. И принять участие в онлайн-соревновании по набору высоты. С 11 ноября по 11 декабря включите в свои тренировки бег или ходьбу. Но не по прямой местности или на ровной беговой дорожке. А в высоту. Задача каждого участника за обозначенный период времени во время своих тренировок набрать в сумме как можно больше метров/километров высоты. Учитываются тренировки, записанные только на территории города Мозыря и Мозырского района. Важный момент: результат нужно фиксировать в приложении Strava. Каждый участник проекта должен стать подписчиком в этом приложении группы «Mountain Mozyr». Стартовых взносов не требуется! Итоги в мужском и женском зачетах подведут 17 декабря. Медали получат победители и призеры. А памятные сувениры — все участники, набравшие не менее 1000 метров высоты.