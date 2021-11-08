Осенний марафон «Припятский» собрал десятки бегунов и велогонщиков со всего региона

Почти 80 бегунов и велогонщиков проверили себя на прочность на дорогах, виражах и песках Мозырщины. В этот раз участникам осеннего марафона «Припятский» предложили три дистанции: 17, 25 и 55 километров. Организаторы – активисты и волонтеры Мозырского туристического клуба «Ориентир» гостей на марафон «Припятский» и приключенческую гонку «Полесье» приглашают уже много лет подряд. От стандартных спортивных соревнований «Припятский» отличается поставленной задачей: нужно не просто пробежать или проехать дистанцию, а сделать это по определенному маршруту, перемещаясь от одной контрольной точки к другой. Стартовал заключительный марафон-2021 на вертолетной площадке погранотряда «Прудок». Самая протяженная дистанция пролегала в сторону деревни Скрыгалов через населенные пункты Моисеевка и Белая. Далее по пойменным лугам Припяти через водно-болотный заказник «Алёс» к месту финиша. Участники «Припятского» приехали из разных городов Беларуси. Большое количество призовых мест в разных категориях и на разных дистанциях – у мозырян. Сергей Шляга, Ольга Резкая, Андрей Скречко, Артур Прус, Екатерина Прус, Александр Тумилович, Юрий Дойняк, Галина Соловей, Никита Тур, Вячеслав Хорошавин, Алексей Красюк. Эти имена хорошо известны в городском спортивном сообществе. И каждый из ребят личную коллекцию наград пополнил медалью марафона «Припятский» сезона осень-2021.