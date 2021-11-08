ГАИ рекомендует водителям не дожидаться 1 декабря, а уже «переобуть» свои автомобили

Госавтоинспекция рекомендует водителям заблаговременно перед началом зимнего периода, не дожидаясь 1 декабря, «переобуть» свои автомобили. Зимние шины существенно повышают коэффициент сцепления с дорожным полотном, а это отражается на безопасности движения. Также в условиях непогоды следует избегать резкого торможения и ускорения — они чреваты возникновением заноса транспортного средства. И, конечно, важно не забывать о дистанции, боковом интервале и соблюдении скоростного режима. Пешеходам в свою очередь в целях своей безопасности в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.