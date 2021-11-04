Сегодня, 4 ноября, православные верующие празднуют День Казанской иконы Божьей Матери. Казанский образ не самый древний, но один из самых почитаемых Русской церковью.

Казанская икона Божией Матери – это один из самых почитаемых образов Богородицы. Кто и когда создал Казанскую икону Божией Матери, неизвестно. В истории описано только её чудесное обретение. День Казанской иконы Божией Матери отмечают два раза в году: 21 июля и 4 ноября. Осенний праздник стали отмечать с 1649 года. Он связан с событиями 1612 года – когда народное ополчение освободили Москву от польских интервентов. Известно, что с Казанской иконой Божией Матери войско вошло в Москву. А перед решающим боем воины молились образу. Казанский образ не самый древний, но один из самых почитаемых Русской церковью. Эту икону вешают над колыбелью новорожденных, благословляют молодых к венцу, дарят на крещение. У Казанской иконы Божией Матери молятся об исцелении недугов, болезней, также Пресвятую Богородицу в народе прозвали заступницей женщин, у нее просят помощи в трудные жизненные периоды, молят уберечь и защитить от бед и несчастий детей. К Божией Матери также обращаются супружеские пары, которые хотят наладить отношения в семье.