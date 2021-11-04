Встреча с молодыми специалистами в Мозырском райисполкоме

Молодые, прогрессивные, перспективные. В большой зал Мозырского райисполкома пригласили специалистов, прибывших на первые рабочие места в 2021 году. Такая встреча руководства райисполкома и начальников его структурных подразделений – уже давняя традиция. В режиме реального времени будущие руководители предприятий и организаций, талантливые медики и педагоги, представители нефтеперерабатывающей, строительной и торговой отраслей получают актуальную информацию и ответы на волнующие вопросы.

На встрече обсуждали государственную поддержку молодых семей и вопросы пенсионного законодательства (о будущем стоит думать сегодня!), гарантии трудоустройства для молодых специалистов и адресную помощь. Говорили о развитии молодежной политики, спорте и системе образования. Отдельное внимание – вопросам воинского учета и службы в армии. На этом мероприятии нет «закрытых» тем. Ведь с ними – молодыми специалистами, сидящими в зале, — связаны надежды родного города, района, области, государства. А общий, положительный во всех направлениях, результат они смогут достигнуть в тандеме с грамотными руководителями и опытными коллегами на местах.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ