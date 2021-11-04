Мошенники выманили у семерых жителей Гомельщины почти 110 тысяч рублей. С июля этого года и по настоящее время на территории Гомельской области возбуждено 7 уголовных дел по фактам мошенничеств, совершённых в крупном и особо крупном размерах.

Мошенники целенаправленно обрабатывают в месенджерах жителей области. Используя социальную инженерию, преступники чаще всего представляются работниками банка, сотрудниками милиции, следственных органов, сообщают гражданам заведомо ложные сведения и склоняют к мнимому сотрудничеству. Основная цель их только одна – завладеть средствами граждан. И не важно как: снять имеющуюся наличность на карт-счёте, убедить взять кредитные средства в банке и перечислить их на предоставленные мошенниками реквизиты счетов или карточек. Способов много, а итог один – потеря, и чаще всего безвозвратно, денег. 7 августа гомельчанин перевёл мошенникам более 10 тысяч рублей, 24 сентября активно помогала «следствию» изобличить воров в банковской сфере еще одна жительница областного центра. В итоге лишилась 8400 рублей. С 16 по 20 сентября «спасала» свои деньги семья из Гомеля. Муж и жена сами перевели «лжеспециалистам» 14,5 тысяч рублей. Милиционеры ещё раз напоминают, никогда, ни при каких обстоятельствах не передавайте реквизиты своих карточек, приходящих паролей, а также не устанавливайте на мобильный телефон программы, в необходимости которых вас убеждают неизвестные. Если вы не планировали заимствовать кредитные средства, не стоит их брать по просьбе совершенно незнакомых вам людей, тем более – переводить куда-либо. Запомните главное правило: ни банковские специалисты, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят в мессенджерах. Уже сам факт такого звонка с неизвестного номера должен вас насторожить. Лучшее в данном случае решение – не отвечать, а если уже ответили, сразу же прекратить общение.