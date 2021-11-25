С 25 ноября по 5 декабря Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Зимние шины – безопасность для машины!»

Сотрудники ГАИ будут напоминать водителям автомобилей о необходимости перейти на зимние шины, а также об ответственности за игнорирование данного требования ПДД.

С 1 декабря инспекторы ДПС начнут проводить рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои авто.

В Госавтоинспекции напоминают, что за вождение транспортных средств на летней резине в зимнее время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин.