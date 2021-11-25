День образования погранотряда. В этом году Мозырские пограничники отпраздновали седьмую годовщину.

Пограничные войска во все времена пользовались в народе особой любовью и уважением. Попасть в ряды защитников границы считалось честью, а память об этом оставалась навсегда. 7 лет назад на Моырщине был организован погранотряд. За прошедшие годы он прошел путь становления и занимает достойное место в системе органов пограничной службы Республики Беларусь. Сегодня погранотряд — самый молодой среди территориальных органов пограничной службы. Он достойно продолжает славные традиции и уже самостоятельно создает новейшую историю. 370 километров – такова протяженность участка, вверенного пограничникам Мозырщины ровно семь лет назад. Каждый третий метр – по воде. Граница проходит также по территории Лельчицкого, Наровлянкого, Ельского районов. В состав Мозырского погранотряда входят 9 линейных погранзастав, маневренная группа, 4 отделения пограничного контроля.

Торжественное собрание по случаю 7-ой годовщины прошло в Доме культуры деревни Прудок. Наиболее отличившиеся военнослужащие получили награды. За достойный вклад в дело охраны Государственной границы Республики Беларусь были поощрены военнослужащие и лица гражданского персонала.

Не были забыты в этот день и воспитанники Мозырского детского дома, с которыми у пограничников уже давно сложились добрые, хорошие отношения. От пограничников ребята в этот день получили сладкие подарки. В завершение мероприятия с праздничным концертом, участие в котором приняли военный оркестр пограничного отряда, воспитанники Мозырского государственного музыкального колледжа, а так же Детской школы искусств № 2.