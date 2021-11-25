В период распространения COVID-19 вакцинация против гриппа не теряет своей актуальности. В Гомельской области от гриппа привито 18% населения

В Гомельской области от гриппа привиты уже 250 580 человек, или 18% населения, сообщает БЕЛТА. Эпидемиологи подчеркивают, что в период распространения COVID-19 вакцинация против гриппа не теряет своей актуальности: если одновременно заболеть гриппом и коронавирусной инфекцией, то болезнь будет протекать тяжелее и выше вероятность развития осложнений. От гриппа планируется привить 40% населения региона. Прививочная кампания продлится до 1 января 2022 года.

Желающие вакцинироваться должны обратиться в поликлинику по месту жительства. Как и в предыдущие годы, вакцинация против гриппа проводится бесплатно для групп риска. Это медицинские работники, дети от 6 месяцев до 3 лет, дети, посещающие организационные коллективы, люди старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания, беременные и др.

На бесплатной и платной основе иммунизацию проводят вакциной российского производства «Гриппол Плюс», а для оказания платных услуг населению предоставляют четырехкомпонентную вакцину «Ваксигрип Тетра» (Франция).

Защита от гриппа развивается через 2-3 недели после проведенной вакцинации и сохраняется в течение 6-12 месяцев. Если человек желает привиться и против гриппа, и против COVID-19, то сначала надо завершить вакцинацию от коронавируса и через 14 дней после этого привиться от гриппа. По желанию пациента возможно и совместное (в один день) применение вакцин против COVID-19 и гриппа.