Декада кибербезопасности проходит в стране с 22 ноября по 1 декабря

Профилактическая акция включает в себя комплекс мероприятий по широкомасштабному информированию населения о современных методах и способах обмана, используемых киберпреступниками, мерах противодействия и профилактики. О том, что такое фишинг и вишинг, как защитить свою банковскую карту, о правилах безопасного поведения в соцсетях и месенжерах и многом другом сотрудники милиции расскажут в радио- и телеэфирах, со страниц республиканских и региональных газет, в интернете. Также будут организованы вступления в учреждениях, организациях, на предприятиях, индивидуальные профилактические беседы с наиболее уязвимыми категориями населения — учащимися, людьми пожилого возраста. Социальные ролики и листовки на эту тему будут транслироваться и распространяться в магазинах, поликлиниках, пассажирском транспорте и других общественных местах. Как добавили в МВД, в Беларуси удалось снизить количество киберпреступлений. «За 10 месяцев 2021 года их зарегистрировано на 17,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тем не менее, практически в 4 раза выросло число хищений в крупных и особо крупных размерах», — отметили в ведомстве.