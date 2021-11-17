Представители Мозырского отдела Департамента охраны посетили школу №13. Визит носил профориентационный характер. Для старшеклассников – беседа о преимуществах профессии, для школьников среднего и младшего звена – показательные выступления кинологов и знакомство с техникой.

Результат сотрудничества – профессиональная направленность школьников. Среднюю школу №13 посетили представители мозырского Департамента охраны. Конечно, вопрос «Кем быть?» для большинства нынешних старшеклассников уже не актуален. Ведь с выбором профессии они определяются задолго до получения аттестата зрелости. Но жизнь бывает непредсказуема. Поэтому о дополнительных вариантах стоит знать всегда.

Пока старшеклассники слушали о преимуществах и перспективах работы в органах внутренних дел, ученики среднего и младшего звена со службой охраны знакомились «на практике». Бронежилеты и каски, наручники и автомат Калашникова можно было примерить и подержать в руках. А еще – сделать фото, которые обязательно соберут «лайки» в соцсетях. Сами школьники и учителя свое внимание отдали кинологам и их четвероногим напарникам, наблюдая за показательным выступлением.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов ТКМ