Эстафету вакцинации следом за ОАО «Мозырьсоль» и «Совхоз-комбинатом «Заря» сегодня подхватили «Мозырские молочные продукты». Акция по популяризации вакцинации от «Ковид-19» стартовала в понедельник. Ее организатор – Центр гигиены и эпидемиологии подготовил для каждого прививающегося мозырянина небольшие подарки, как и предприятия-участники. Молокозавод сегодня щедро угощал своими десертами и полезными «Бифитатами». Но само важное, вакцинация дает защиту. В день в двух пунктах в ТЦ «Бобровский» вакцинацию проходит порядка 120-150 человек. Медики отметили, сегодня большинство из тех, кто привился, сделали это впервые, то есть получили первый компонент вакцины. В пунктах есть и китайская вакцина Vero Cell и российская – Спутник V. Привиться можно с 10 до 19 часов. Обязательно с собой иметь паспорт. Мозырские молочники свой пост сегодня сдали. Завтра эстафету передадут Мозырскому машиностроительному заводу. Итоги эстафеты подведут в пятницу.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ