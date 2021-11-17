Пьянству – бой! В Гомельской области за 10 месяцев этого года отмечается рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

С 16 по 20 ноября в Гомельской области пройдут мероприятия по снижению негативного влияния пьянства на оперативную обстановку.

В Гомельской области за 10 месяцев этого года отмечается рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В Мозырском районе обратная тенденция – наблюдается небольшое снижение по сравнению с 2020. Тем не менее, результатом чрезмерного употребления спиртных напитков стали 2 убийства, 4 умышленных причинения тяжких телесных повреждений, 6 истязаний в сфере семейно-бытовы х отношений, а также 77 краж, 14 грабежей, 47 хулиганств. Поэтому и было принято решение о проведении тематического профилактического мероприятия. За 10 месяцев этого года сотрудники Мозырского РОВД изъяли более тысячи литров самогона, самогонной браги и фальсифицированных спиртных напитков. За нарушение антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлечено 7 человек. В настоящее время на профилактическом учете за совершенные в состоянии алкогольного опьянения правонарушения состоит 134 человека. В рамках нынешнего комплекса мероприятий милиционеры вместе с другими субъектами профилактики посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении, в свою очередь на базе ОВД пройдут беседы с лицами злоупотребляющими, будут организованы показательные судебные заседания с направлением граждан в лечебно-трудовой профилакторий.