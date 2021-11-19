Повели итоги эстафеты вакцинации «Эстафета здоровья»

В течение четырех будних дней в ТЦ «Бобровский» проходила акция здоровья под названием «Эстафета вакцинации», участие в которой приняли четыре предприятия Мозырщины: «Мозырьсоль», «Заря», «Мозырские молочные продукты» и машиностроительный завод. Итоги акции подвели на пресс-конференции, участие в которой, кроме представителей предприятий, приняли и представители депутатского корпуса, молодежных организаций и, конечно, медики.

На мероприятии также подвели итоги районного конкурса видеороликов «Мозырщина за вакцинацию». В нем участие приняли школьники, а также ребята из лицеев и колледжей. Лучшим признали видеоролик будущего музыканта, учащегося Мозырского музыкального колледжа Никиты Головченко. Награду ему вручила каноистка, чемпионка мира и Европейских игр, призёр чемпионата Европы, Елена Ноздрева.

Что касается итогов «Эстафеты вакцинации», то в лидеры вышел «Совхоз-комбинат «Заря». На пункте вакцинации заревцы работали во вторник. И именно в этот день в торговом центре привилось наибольшее количество мозырян – почти 150 человек. Цифра моментально отразилась и на общем показателе района – более 600 привитых за день. Администрация «Зари» всячески пропагандирует вакцинацию и на своем предприятии, в том числе и собственным примером.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Валентина Назаренко поблагодарила все предприятия, принявшие участие в акции здоровья. На пресс-конференции отметили креативный подход машиностроителей, щедрость молокозавода и упорство солевиков.

Идею эстафеты, которая принадлежит главному санитарному врачу Гомельщины Сергею Белому, мозыряне поддержали и реализовали первыми в области.

Главный врач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова выразила надежду, что итоги эстафеты в перспективе положительно отразятся на цифрах заболеваемости. Уже сегодня медики отмечают спад текущей волны коронавируса. Но, в то же время, готовы отразить следующую. Сделать это будет намного легче, если мозыряне осознают и социальную значимость, и важность вакцинации для сохранения собственной жизни. На сегодняшний день в районе уже привились более 56000 человек.

Эстафета в Мозыре закончилась. Организаторы не исключают, что проведут ее повторно. В ближайшее время эстафету вакцинации подхватят и других регионах Гомельщины.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ