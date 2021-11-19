Мозыряне на областных «Дожинках»

Фестиваль тружеников села «Дажынкi-2021» проходит в Гомеле. Еще вчера руководителей сельхозпредприятий, их заместителей, главных агрономов, комбайнеров, операторов зерносушильных установок, животноводов чествовали на районном празднике. А сегодня – они главные герои торжественной церемонии в областном центре. На этом мероприятии мозыряне из года в год в лидерах.

По итогам сельскохозяйственного года первыми стали наши животноводы — в производстве животноводческой продукции и в обеспечении наивысших показателей по воспроизводству стада сельскохозяйственных животных. Мозырский район победил в заготовке кормов. Второе место мозыряне заняли в показателе «выход зерна колосовых на балло-гектар посевных площадей». По итогам республиканского смотра-конкурса по землепользованию высокой культуры награды вручены председателю Прудковского сельсовета Светлане Пинчук и директору «Слободского имени Ленина» Юрию Боженкову. Это хозяйство также стало лучшим в области по производству говядины. А совхоз-комбинат «Заря» — в производстве свинины. В лидерах области – и экспериментальная база «Криничная». Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь вручена директору ОАО «Мозырьтехсервис» Алексею Баранову. В числе награжденных – руководители и работники крупных агропредприятий района. Большой репортаж о том, как аграрии и животноводы Мозырщины идут к успеху, смотрите в понедельник, 22 ноября.