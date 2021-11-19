Валерий Таргонский представляет. В центральной библиотеке имени Пушкина мозырский художник презентовал свои работы

В художественной галерее «Очарованные родным краем», которая расположена в Мозырской центральной районной библиотеке, вчера начала работать выставка художника Валерия Таргонского под названием «Сезоны».

Погостила и ушла

Светлая луна… остался

Стол о четырёх углах

Эпиграф к своей небольшой экспозиции, которая расположена в центральной районной библиотеке, художник Валерий Таргонский выбрал сам. Валерий Михайлович – поклонник японского жанра лирической поэзии хайку, лейтмотив своей выставки обозначил стихотворными строками из творчества величайшего поэта Мацуа Басе. Искусство написания хайку — это умение в трех строках описать момент. Причем, центральное место занимает природный образ, явно или неявно соотнесённый с жизнью человека. В тексте должно быть указание на время года. И здесь возникают параллели с творчеством мозырского художника. Валерий Михайлович сознательно свою экспозицию назвал «Сезоны». На первый взгляд в его картинах представлены зарисовки. Но за каждым природным пейзажем – глубокий философский подтекст, через настоящее – размышления о прошлом и о будущем. Каждый должен сам разглядеть свой смысл и сделать свои выводы. В этом и есть талант, на то оно и творчество. К примеру, картина «Яблоневый сад» у коренных мозырян сразу вызывает ностальгию, ассоциацию с бобровским садом. Валерий Таргонский – профессиональный художник, который посвятил творчеству всего себя, участник республиканских и зарубежных художественных выставок. Валерий Михайлович уверен, что за него лучше всего скажут его картины. Сейчас все желающие могут познакомиться с творчеством талантливого художника. В экспозиции представлены 12 работ