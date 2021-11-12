В зале кинотеатра «Мир» собрались педагоги из 6-ти районов Полесского региона: Мозырского, Лельчицкого, Наровлянского, Калинковичского, Хойникского и Ельского. Тема беседы – профилактика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, сексуального насилия и распространения в интернете детской порнографии. О том, какими методами действуют преступники, как входят в доверие детей и как потом пользуются отсутствием у детей жизненного опыта, рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов. За последнее время в регионе произошел значительный рост преступлений против половой неприкосновенности. Рассказал Дмитрий Шалобасов и о самых вопиющих случаях, когда жертвами преступника становились даже 8-летние дети. Так, правоохранителями задержан житель Гомельского района, в отношении которого возбуждено 26 уголовных дел по фактам развратных действий совершенных в адрес несовершеннолетних. В наше время вся преступность стремиться уйти в интернет. Поэтому необходимо знать, с кем общается ребенок в глобальной сети. И педагогам, и родителям важно увидеть признаки, которые могут указывать на то, что ребенок подвергается сексуальному насилию. Для этого нужно выстраивать доверительные отношения.
Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ
Отмечается рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Информационная встреча с педагогами
В зале кинотеатра «Мир» собрались педагоги из 6-ти районов Полесского региона: Мозырского, Лельчицкого, Наровлянского, Калинковичского, Хойникского и Ельского. Тема беседы – профилактика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, сексуального насилия и распространения в интернете детской порнографии. О том, какими методами действуют преступники, как входят в доверие детей и как потом пользуются отсутствием у детей жизненного опыта, рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов. За последнее время в регионе произошел значительный рост преступлений против половой неприкосновенности. Рассказал Дмитрий Шалобасов и о самых вопиющих случаях, когда жертвами преступника становились даже 8-летние дети. Так, правоохранителями задержан житель Гомельского района, в отношении которого возбуждено 26 уголовных дел по фактам развратных действий совершенных в адрес несовершеннолетних. В наше время вся преступность стремиться уйти в интернет. Поэтому необходимо знать, с кем общается ребенок в глобальной сети. И педагогам, и родителям важно увидеть признаки, которые могут указывать на то, что ребенок подвергается сексуальному насилию. Для этого нужно выстраивать доверительные отношения.