Отмечается рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Информационная встреча с педагогами

В зале кинотеатра «Мир» собрались педагоги из 6-ти районов Полесского региона: Мозырского, Лельчицкого, Наровлянского, Калинковичского, Хойникского и Ельского. Тема беседы – профилактика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, сексуального насилия и распространения в интернете детской порнографии. О том, какими методами действуют преступники, как входят в доверие детей и как потом пользуются отсутствием у детей жизненного опыта, рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов. За последнее время в регионе произошел значительный рост преступлений против половой неприкосновенности. Рассказал Дмитрий Шалобасов и о самых вопиющих случаях, когда жертвами преступника становились даже 8-летние дети. Так, правоохранителями задержан житель Гомельского района, в отношении которого возбуждено 26 уголовных дел по фактам развратных действий совершенных в адрес несовершеннолетних. В наше время вся преступность стремиться уйти в интернет. Поэтому необходимо знать, с кем общается ребенок в глобальной сети. И педагогам, и родителям важно увидеть признаки, которые могут указывать на то, что ребенок подвергается сексуальному насилию. Для этого нужно выстраивать доверительные отношения.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ