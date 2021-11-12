«Эстафета вакцинации» стартует в ТЦ «Бобровский» 15 ноября

Мозырский район был одним из первых в стране, где начали проводить большую комплексную работу по вакцинации населения от COVID-19. Сегодня полный курс прививок прошли чуть больше 30% мозырян. В разрезе области цифра хорошая, но для создания коллективного иммунитета – недостаточная. Новый проект по стимулирования вакцинации стартует в понедельник, 15 ноября.

На пресс-конференцию, посвященную старту «Эстафеты вакцинации», пригласили журналистов, представителей предприятий-участников, руководство района и медицинской службы.

Главная локация «Эстафета» – прививочный пункт №2 в торговом центре «Бобровский». Там разместятся презентационные площадки предприятий, будут работать волонтеры и консультанты по вопросам вакцинации от COVID-19. Всем, кто сделает прививку в любой из дней эстафеты, вручат памятные подарки.

Системная борьба с вирусом и максимальная вовлеченность каждого. Вот, что поможет победить COVID-19. Присоединиться к кампании личным примером – цель, которую преследуют организаторы и участники проекта.

В завершении пресс-конференции – ряд вопросов от журналистов по актуальной и важной теме. Но это тот случай, когда действительно важны не столько слова, сколько активные действия. Еще раз напоминаем: сделать прививку и поддержать районное предприятие, которому вы импонируете, можно всю следующую неделю. Первыми эстафету примут «солевики», 15 ноября. 16-го числа они передадут специальный знак «Заре». 17-го – вас будут встречать представители «Мозырских молочных продуктов». А завершает эстафету 18-го ноября «Мозырский машиностроительный завод». Прививочный пункт в Бобровском работает с 10 утра до 19 вечера. Итоги акции здоровья подведут в пятницу, 19 ноября.