Отчётная конференция первичной профсоюзной организации КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»

На отчётную конференцию первичной профсоюзной организации КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» собрались делегаты от всех структурных подразделений предприятия. Всего было приглашено около 60 человек. Среди почетных гостей – председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Александр Неверов, заместитель председателя областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Галина Соловей, лидеры районных профсоюзных организаций. После необходимых организационных процедур: избрания президиума, мандатной и ревизионной комиссии, секретариата, приступили к рассмотрению вопросов. Отчет о том, проделанной за год работе, перед собравшимися держала местный профсоюзный лидер – Марина Дудковская. В профсоюзной организации «Зари» состоит 1530 человек, ровно столько, сколько работает на предприятии. 100% членство – своего рода отличительная черта сильных хозяйств агропромышленного комплекса.

Отчетная конференция для первички «Зари» – это не подведенная черта, а скорее промежуточный итог работы. Прошедший год для организации оказался весьма непростым. Приходилось сталкиваться с новыми вызовами, работать в условиях пандемии коронавируса. Профсоюзы зари оказывали помощь медикам, страховали от инфекции своих работников. В разное время на эти цели уходило от 20 до 50% профсоюзного бюджета. Конечно, продолжали развивать спорт, оказывали помощь работникам в непростых жизненных ситуациях, или наоборот, делали выплаты по случаю юбилеев или торжеств. Был принят новый коллективный договор. В нем – внушительный соцпакет. Известно, что кроме стабильной зарплаты, работникам «Зари» полагается еще и натуроплата: молоко, мясо, яйца, мед, яблоки. Отчет перед собравшимися зачитала и председатель ревизионной комиссии. В нем – работа организации в цифрах. На конференции рассмотрели и важные организационные вопросы, связанные с изменениями структуры первичной организации.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ