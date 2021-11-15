В рамках контроля за готовностью животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций Гомельской области к работе в зимне-стойловый период Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую телефонную линию» с населением области.
Во время «горячей телефонной линии» граждане могут сообщить
о недостатках и фактах неготовности ферм к работе в зимне-стойловый период, о нарушениях при содержании скота.
Звонить можно 19 ноября, в пятницу с 09.00 до 18.00 часов по телефону в Гомеле 23-83-71 и 23-83-73, год города 0232.
Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования».
Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам готовности животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций Гомельской области к работе в зимний период
В рамках контроля за готовностью животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций Гомельской области к работе в зимне-стойловый период Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую телефонную линию» с населением области.