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Рубрика: Новости

Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам готовности животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций Гомельской области к работе в зимний период

15 ноября 2021, 18:50

В рамках контроля за готовностью животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций Гомельской области к работе в зимне-стойловый период Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую телефонную линию» с населением области.
Во время «горячей телефонной линии» граждане могут сообщить
о недостатках и фактах неготовности ферм к работе в зимне-стойловый период, о нарушениях при содержании скота.
Звонить можно 19 ноября, в пятницу с 09.00 до 18.00 часов по телефону в Гомеле 23-83-71 и 23-83-73, год города 0232.  
Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования».

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