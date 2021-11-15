Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам готовности животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций Гомельской области к работе в зимний период

В рамках контроля за готовностью животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций Гомельской области к работе в зимне-стойловый период Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Во время «горячей телефонной линии» граждане могут сообщить

о недостатках и фактах неготовности ферм к работе в зимне-стойловый период, о нарушениях при содержании скота.

Звонить можно 19 ноября, в пятницу с 09.00 до 18.00 часов по телефону в Гомеле 23-83-71 и 23-83-73, год города 0232.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования».