19 ноября 2021 года сектором информационно-разъяснительной
работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводится тематический день информирования по вопросам:
— разъяснения налогового законодательства, в части предоставления налоговых льгот гражданам с инвалидностью;
— преимущества бесконтактной формы взаимодействия с налоговыми органами.
Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по тел. 8 (0236) 20-28-73.
Рубрика: Новости
Тематический день информирования в налоговой инспекции пройдет 19 ноября
12 ноября 2021, 18:22
19 ноября 2021 года сектором информационно-разъяснительной