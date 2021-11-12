Тематический день информирования в налоговой инспекции пройдет 19 ноября

19 ноября 2021 года сектором информационно-разъяснительной

работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводится тематический день информирования по вопросам:

— разъяснения налогового законодательства, в части предоставления налоговых льгот гражданам с инвалидностью;

— преимущества бесконтактной формы взаимодействия с налоговыми органами.

Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по тел. 8 (0236) 20-28-73.