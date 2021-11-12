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Рубрика: Новости

Тематический день информирования в налоговой инспекции пройдет 19 ноября

12 ноября 2021, 18:22

19 ноября 2021 года сектором информационно-разъяснительной
работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводится тематический день информирования по вопросам:
— разъяснения налогового законодательства, в части предоставления налоговых льгот гражданам с инвалидностью;
— преимущества бесконтактной формы взаимодействия с налоговыми органами.
Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по тел. 8 (0236) 20-28-73.

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