Открытый региональный фестиваль детского и молодежного киновидеотворчества пройдет 20 ноября в кинотеатре «Мир». Его приурочили к Году народного единства. Главная цель – популяризация исторического наследия страны. Организаторами фестиваля выступили Гомельское областное отделение «Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО», клуб ЮНЕСКО «Мы» Мозырского центра творчества детей и молодежи. Отдел образования райисполкома. В жюри вошли люди творческие – актеры, журналисты, представители сферы киновидеопроката. Они уже отсмотрели конкурсные работы и готовы назвать имена победителей на финальной части проекта. Старт – 20 ноября в 11.00.