«Деревья умирают стоя». Премьера от Мозырского драмтеатра

Мозырский драмтеатр приглашает зрителей на премьеру спектакля «Деревья умирают стоя». Он поставлен по одноименной пьесе испанского драматурга, написанной в 1949 году. На сцене драмтеатра имени Мележа пьесу ставят уже второй раз: впервые красивый и лиричный спектакль зрители увидели в 2000 году. Спустя два десятка лет главный режиссер Роман Цыркин вновь обратился к интересному сюжету. Это будет спектакль о выборе нравственного пути и жизненной дороги. В этой истории можно найти отражение всех библейских заповедей, что символично в наше непростое время. В спектакле много смешного и грустного, возвышенного и низкого, трогательного и циничного. Ходят слухи, он никого не оставит равнодушным… В ноябре насладиться игрой мозырских актеров в постановке «Деревья умирают стоя» можно 12, 13, 26 и 27 числа.