В помощи мозырян нуждается Арина Фофанова. Девочка появилась на свет с врожденной патологией

Арина Фофанова появилась на свет с врожденными дефектами век: ее глазки почти закрыты нависающими складками кожи, виднеются лишь небольшие щели. Это не только косметический изъян, патология мешает развитию зрения и грозит его потерей в будущем. Врачи поставили диагноз – пальпебральный офтальмологический синдром. Единственный способ лечения этого заболевания – хирургический. И чем раньше будет устранен дефект, тем лучше. В Беларуси операции на нависающих веках делаются лишь к пяти годам. Помочь Арине могут в клинике Барселоны в Испании. Стоимость лечения и транспортных расходов составляет 23 700 евро. Собрать осталось чуть больше 1500 тысяч. Даже небольшое пожертвование приблизит момент, когда Арина сможет взглянуть на мир открытыми глазами.