Осенний хит-парад талантов на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков стартовал

Осенний хит-парад талантов на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков. С 9 по 12 ноября в Мозыре проходит 17-й фестиваль-конкурс любительского творчества «Осенний аккорд». Тема яркого творческого проекта в этом году – «Мировые хиты». Как их исполняли участники взрослой конкурсной программы, наблюдала наша съемочная группа.

Яркими красками серые ноябрьские вечера в Мозыре разукрасили организаторы и участники фестиваля-конкурса «Осенний аккорд». Пустив свои первые ростки в уже далеком 2005-м году, этот творческий проект Мозырского НПЗ глубоко проник в души и сердца заводчан. И уже в 17-й год подряд они выходят на большую сцену и демонстрируют, огромная семья мозырских нефтепереработчиков – это люди не только трудолюбивые и успешные, но и невероятно талантливые.

Приветствовал конкурсантов генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов.

Сегодня фестиваль активно поддерживает семейные ценности. Несколько лет подряд один из конкурсных дней – детский. На сцену выходят талантливые мальчишки и девчонки – дети работников завода. Есть специальная номинация – «Ее Величество, семья» — и во взрослой конкурсной программе. А в зале, конечно, самая большая категория зрителей – это группы поддержки участников.

Самые талантливые на сцену выходят уже смело, из года в год, и уже на профессиональном уровне. Для них отдельная номинация – «Лучший из лучших».

Конкуренцию поющим и танцующим заводчанам второй год подряд составляют работники унитарных предприятий – торговый дом «Белфут», «Полесье-Промжилстрой», «Полесье-Агроинвест», а также ЗАО «Партнер и К». Еще прошлый фестиваль показал, там трудятся не менее талантливые ребята. Например, Виталий Зуборев в 2020-м вышел на сцену «Осеннего аккорда» впервые. И сразу — яркое выступление, горячая поддержка зрителей, высокие оценки жюри. В этот раз планка – довольно высокая.

За победу конкурсанты «Осеннего аккорда» борются не только на сцене. В холле Дворца культуры – интереснейшая выставка работ декоративно-прикладного и изобразительного творчества, а также фотографий. Каждый гость может отдать свой голос за будущего обладателя «Приза зрительских симпатий». И стоит сказать, это очень сложный выбор! Светильники и кресло ручной работы, домики и бонсай, настоящий «Парк Юрского периода» из металла и комбайн. Сельхозтехнику в миниатюре воссоздали умельцы 14-го цеха – постоянные участники «Осеннего аккорда».

По итогам первого дня фестиваля точно можно сказать одно: жюри будет трудно! 119 участников 17-го фестиваля-конкурса «Осенний аккорд» к подготовке подошли серьезно, со всей ответственностью и максимальным креативом. Кто станет обладателем Гран-при и призовых мест, станет известно в пятницу, 12 ноября, во время церемонии награждения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ