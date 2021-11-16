Молодежь и аграрии присоединились к «Эстафете вакцинации»

23-летняя Мария Замыко в прививочный пункт заходит смело, на вопросы будущих коллег отвечает уверено и четко. Студентка медколледжа уже проходила практику в горбольнице, своими глазами видела картину развития COVID-19 у пациентов. Знает, что вирус действует резко и без церемоний, зачастую не выбирая по возрастному признаку. Единственный работающий барьер – вакцинация. На акции здоровья, которая на неделе проходит в торговом центре «Бобровский», Маша работает в качестве волонтера. Возле другого пункта вакцинации, в этом же центре, посетителей встречают будущие педагоги. Сделав прививку от коронавируса, студенты направлялись к презентационной стойке совхоз-комбината «Заря» и получали подарки. Фирменные пакеты с сюрпризом внутри ждут каждого, кто посетит пункты вакцинации в «Бобровском» на этой неделе. Кстати, вчера, в первый день «Эстафеты вакцинации» здесь, в торговом центре, привились от COVID-19 108 человек! Всего по району серьезный шаг к личной безопасности в период пандемии сделали более семи сотен мозырян. Вакцинация – это ответственность за себя и окружающих!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ