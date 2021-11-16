Украл шпица и стал фигурантом уголовного дела

Мозырянин решил необычным способом отомстить своей бывшей девушке и стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек в очередной раз пришел, чтобы наладить отношения. Разговор не получился, возник конфликт. На глазах девушки и родственника он схватил питомца – померанского шпица – и скрылся. Потерпевшая позвонила в Мозырский РОВД и сообщила о хищении собаки, стоимостью более 500 рублей. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали парня. Следователи возбудили уголовное дело. Он помещен в ИВС. Фигурант ранее уже привлекался к административной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений, умышленное уничтожение чужого имущества, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. К слову, шпиц не пострадал.