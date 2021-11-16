Мозырским районным отделом СК установлены обстоятельства трагедии, когда в результате возникшего конфликта парень после нападения на девушку, ее мать и брата покончил жизнь самоубийством

4 сентября этого года в мозырской многоэтажке произошло преступление, которое шокировало всю республику. 26-летний житель Речицкого района в результате ссоры напал на свою девушку, ее мать и брата, а после покончил жизнь самоубийством.

Для расследования уголовного дела была создана следственная группа. Следователи допросили соседей погибших, родственников и знакомых участников конфликта, сопоставили показания, изучили заключения многочисленных экспертиз, на основе собранных фактических данных воссоздали хронологию происшествия. По данным следствия, 21-летняя жительница Мозырского района состояла в близких отношениях с 26-летним парнем из города Василевичи. Накануне трагедии молодой человек приехал к девушке домой погостить на пару дней. В субботу днем между ними вспыхнула ссора. Конфликт перерос в острую стадию на кухне, где находилась мать девушки. В приступе гнева парень нанес женщине не менее семи ударов ножом в область грудной клетки. На возникший шум в комнату прибежал 11-летний сын потерпевшей. Увидев в руках гостя нож, мальчик попытался остановить преступника и стал бить его по спине. После этого злоумышленник нанес ребенку не менее двух ударов ножом, причинив колото-резаные раны передней поверхности грудной клетки. Далее фигурант набросился на девушку. Находясь на лестничной площадке, молодой человек нанес ей не менее четырех ударов ножом. После этого он сбросил потерпевшую через окно площадки на девятом этаже, а затем выпрыгнул сам.

В итоге мать девушки от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Ее дочь умерла в автомобиле скорой медицинской помощи. Молодой человек скончался до приезда медработников. Мальчик был доставлен в больницу и после лечения выписан.

Что стало причиной трагедии, выяснить так и не удалось. Тех, кто знал, из-за чего вспыхнула ссора, нет в живых. 11-летний сын погибшей прибежал уже тогда, когда конфликт был в самом разгаре. Молодой человек, который совершил это чудовищное преступление, характеризовался положительно, на учетах нигде не состоял, к ответственности никогда не привлекался. Согласно показаниям свидетелей он обладал спокойным характером, с девушкой своей не конфликтовал.