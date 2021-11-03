Сразу две награды привезли артисты Мозырского драматического театра им. Мележа с VI Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия». Какие номинации покорились мозырянам, узнавала наша съемочная группа.

Две престижные награды оказались в копилке Мозырского драматического театра. Их привезли с Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия». На конкурс отослали спектакль «Людзi на балоце». В результате он оказался среди 30 отобранных работ. А 28 октября в Минске на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы разрешилась главная интрига. На церемонии закрытия VI Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия», главный режиссер Мозырского драматического театра Роман Цыркин, получил премию в номинации «Лучшая работа режиссера в спектакле драматического театра». Еще одной премии удостоился актер театра Михаил Клименко. приз жюри за роль Халимона в спектакле «Людзi на балоце»

Мозыряне были первыми, кто по достоинству оценил спектакль. Его премьера состоялась в феврале этого года. Оценить постановку смогли и в Минске.

Спектакль «Людзi на балоце»Романа Цыркина – это театральный взгляд на произведения белорусского классика. В основе «Полесская хроника» Ивана Мележа. Режиссер отмечает, события и люди в спектакле не всегда совпадают или идентичны первоначальным. Неизменными остаются чувства, которые испытывают герои. В центре произведения любовный треугольник «Евхим– Ганна – Василь. Специальную премию жюри получил актер театра Михаил Клименко за роль Халимона Глушака. По мнению Романа Цыркина, конкурсный показ спектакля был одним из лучших для труппы. Даже несмотря на многие сложности, артистам удалось собраться и по-настоящему впечатлить и зрителей, и жюри.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ