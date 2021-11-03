Когда выбор профессии сделан душой и сердцем, жалеть о нем точно не придется. Молодые специалисты-2021

Когда выбор профессии сделан душой и сердцем, жалеть о нем точно не придется. Съемочная группа телеканал «Мозырь» совершила турне по району и узнала, как устроена жизнь молодых специалистов.

Медицина и строительство, образование и спорт, сельское хозяйство и охрана государственной границы. Новым инициативным кадрам рады везде. Тем более, когда вчерашние выпускники и профессию выбирали осознанно, и ценность своей работы для общества хорошо понимают.

На предприятиях Мозырщины рассказывают, с появлением молодых специалистов атмосфера в коллективах оживает. Им всегда рады помочь. Например, на машиностроительном заводе за начинающими работниками закрепляют наставников. Теоретические знания, полученные в колледжах и университетах, старшие коллеги помогают применять на практике. А молодые сотрудники даже характеристику своему предприятия дают – «с теплой атмосферой». И после отработки многие остаются здесь дальше — строить карьеру. Говорят, есть мотивация для движения вперед.

В свежих перспективных кадрах сегодня заинтересованы и в строительной сфере. Ценятся выпускники вузов. Но еще больше – так называемые, «рабочие руки». Эту 18-летнюю девочку бригадир ласково зовет Маруся. Застенчивая в общении, на стройплощадке Маруся ведет себя уверено: аккуратными быстрыми движениями выравнивает поверхность стены. Скоро жильцы заберут ключи от этой квартиры, и, делая ремонт, обязательно вспомнят отделочников хорошим словом.

Желание молодых специалистов «остаться в профессии» поддерживают на всех уровнях. К слову, у них есть гарантии и компенсации от государства. В первую очередь, молодой специалист может рассчитывать на первое постоянное рабочее место. Во-вторых, новому работнику гарантируют своевременную оплату труда. Выплачиваются надбавки и подъемные, а иногородним компенсируются затраты на жилье.

У военнослужащих Мозырского погранотряда гарантий еще больше: здесь и ежегодное пособие на оздоровление, и бесплатное медицинское обслуживание, и дополнительный социальный отпуск, и льготное исчисление выслуги лет… И хотя на границе нет ни легких будней, ни праздников, молодые лейтенанты – выпускники Института пограничной службы, — в отряд прибывают ежегодно. Освоившись, признаются, детские мечты и юношеские ожидания с реальностью совпадают.

Грамотная работа с молодыми кадрами – это уже стратегия не только для отдельно взятых предприятий и организаций, но и для всей страны. Ведь сила – это не только знание, но и отношение к людям. Особые надежды возлагают на молодых педагогов, которым предстоит обучать и воспитывать новое поколение.

А вот коллега Юлии, Игорь, в педагогике уже не новичок. За два года, которые он отработал по распределению, добился отличных результатов: освоился в коллективе, нашел подход к ученикам и окончательно убедился, преподавать – его призвание.

С благодарностью время отработки вспоминает и Владимир Добаш, выбравший агропромышленный комплекс. В совхоз-комбинат «Заря» молодой специалист прибыл по распределению несколько лет назад. За это время получил бесценный опыт, обзавелся жильем, но главное – создал дружную семью.

Практики после вуза хватает и Святославу Скавронскому. На нем – забота о здоровье жителей всего Руднянского сельсовета. Врач общей практики на ФАПе — один и за терапевта, и за педиатра, и за хирурга, и за окулиста. В этой работе важны знания, оперативность и здравый смысл. Особенно при принятии решений в тяжелый период пандемии, рассуждает молодой медик.

Запомните каждого героя этого сюжета! Мы уверены, через несколько лет они станут яркими примерами того, как молодой специалист может достичь любой, самой амбициозной, цели. Не секрет, профессионалов на Мозырщине очень много в разных сферах — от медицины и образования до нефтепереработки и строительства. И все они когда-то были молодыми специалистами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ