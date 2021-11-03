Ярмарка возле ДК НПЗ работает под девизом – «Красиво и комфортно – НЕ значит дорого»

На площадке возле Дворца культуры нефтепереработчиков раскинулся шатер, хорошо знакомый мозырянам. И если вы еще ни разу не посещали универсальную ярмарку, советуем обязательно сходить! «Модный базар» и «Мехомания» работают под девизом – «Красиво и комфортно – НЕ значит, дорого». Покупателям предлагают дубленки, пальто и куртки разных размеров, головные уборы, шарфы и шали, белье и трикотаж. И, конечно же, шубы – самая актуальная покупка сезона. Модели из мутона и норки. Различной длины, цвета и размеров. Вся продукция фабричная, российских производителей. Есть рассрочка, а при наличном расчете предусмотрены скидки. К новой шубе или пальто на месте можно подобрать и новую парфюмерию. А для тех, кто следит за здоровьем и долголетием – продукция с Алтая: таежные бальзамы, барсучий жир, мази и БАДы. Рядом – мед и продукция пчеловодства от белорусских производителей. Мед лесной, луговой, диких пчел, гречишный. Интересное предложение – крем-мед с разными добавками.

Популярностью пользуется и павильон, где представлены домашний творог а и творожные пасты, а также топленое и сливочное масло и сгущенное молоко. Есть свежайшие восточные сладости, орехи и сухофрукты, ароматные специи и приправы. Очередь всегда – у павильоне с рыбными консервами с Камчатского края: форель, семга, нЕрка, сайра, треска, тунец, любимые многими шпроты и килька в томатном соусе. Рядом баночки с любимым деликатесом – красной икрой. Всё – по ценам, которые вас приятно удивят. Интересно и еще одно «рыбное» предложение. И это уже новинка сезона! Балык из горбуши, окуня или кижуча, шашлык из северной щуки, филе тунца холодного копчения, рыбный рулет из лосося, филе сельди по-датски или по-шведски. Даже названия звучат «вкусно»! В ассортименте – полуфабрикаты и замороженное мясо окуня и судака, а также большой выбор сельди разного посола. Найти «свои» покупки на универсальной ярмарке сможет каждый. Но торопитесь: работать она будет всего неделю, по 10 ноября. График – с 10 утра до 7ми вечера. Адрес: бульвар Юности, 1А.

Юрченко, Грудько, Фицнер, ТКМ