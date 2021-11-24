Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко встретилась с коллективом предприятия «Мозырские молочные продукты»

Встреча с коллективом Государственного предприятия «Мозырские молочные продукты в графике работы депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентины Назаренко была запланирована заранее. В зале заседаний собралась лишь небольшая часть коллектива. В таком составе встреча прошла впервые. Тем для разговора сразу несколько. Если объединить их под общим названием, то выступление можно озаглавить «Беларусь сегодня». За последнее время в стране произошло немало знаменательных событий. Рассказать о позиции государства по каждому из них – цель, которую поставила перед собой депутат Парламента Валентина Назаренко. Политика, экономика, работа парламента по различным законопроектам, реальная социально-экономическая ситуация в стране, работа промышленного сектора в условиях ковида и западных санкций, подготовка к референдуму по Конституции страны, результаты заседания совета Союзного государства, миграционный кризис… Цель таких встреч – донести позицию. Кроме того, обсудить можно было и важные вопросы для региона и Мозырщины в частности. В процессе общения сотрудники предприятия могли задать депутату интересующие вопросы, а также выступить с предложениями и инициативами.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ