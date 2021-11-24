«Декретница» и футболист вымогали деньги

Под уголовное дело попали 40-летняя мозырянка и 30-летний брестчанин, которые наняли жителя Гомеля сделать ремонт в квартире. За работу пара заплатила 7 тысяч долларов, но результатом остались недовольны. Оплату требовали вернуть, применив не самый законный метод: когда подрядчик отказался, у него силой отобрали телефон. Правда, схема «Мы вернем телефон, после того, как ты отдашь деньги» не сработала. Пострадавший пошел в милицию, там провели проверку. И завели уголовное дело. В пресс-службе МВД Беларуси добавили, главный фигурант – игрок одного из футбольных клубов Беларуси. Его подруга находится в отпуске по уходу за ребенком.