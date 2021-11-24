Продлен срок действия справок и иных документов. Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал указ №454. Согласно документу в очередной раз продляется срок действия справок и иных документов, выданных гражданам и юридическим лицам при осуществлении административных процедур. Такие меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Перечень продлеваемых документов установлен правительством. Это справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи, справка о месте жительства и составе семьи; копия лицевого счета; решение о назначении пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; заключение ВКК, МРЭК; справка о состоянии здоровья; акт обязательного периодического медицинского осмотра; разрешительная документация на строительство одноквартирного, блокированного жилого дома; паспорт гражданина Республики Беларусь; вид на жительство в Республике Беларусь; документы о приглашении иностранных граждан и лиц без гражданства; разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину; водительское удостоверение; разрешение на приобретение гражданского оружия; ряд разрешительной документации, выдаваемой субъектам хозяйствования.

В течение 6 месяцев граждане с учетом складывающихся жизненных обстоятельств и эпидемиологической обстановки в удобное для них время могут обратиться за новым документом. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 июня 2022 года.