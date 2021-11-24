«Летуценнiкi» из «Традыцый дзеля будучынi». Новый мурал появился в Мозыре

Новый мурал появился в Мозыре. Адрес: Притыцкого 51,А. Съемочная группа «Телеканала «Мозырь» поближе разглядела объемное произведение уличного искусства.

Теперь этот адрес – Притыцкого, 51 А – стопроцентно не будет проблемой ни для такси, ни для машин спецслужб. Отличительный знак на весь фасад – огромный яркий мурал. Этот мурал, можно сказать, коллективное творчество. Идея – Беларусбанка. В честь своего столетия он инициировал проект «Традыцыi дзеля будучынi». Воплощением проекта занималось арт-сообщество Urban Myths, а непосредственно автор мозырского мурала «Летуценнiкi» Глеб Каштанов, выпускник Витебского «Худграфа», уличный художник. Прежде чем приступить к работе, тщательно продумывали сюжет, на помощь пришли местные краеведы с красивой легендой. Художественный пазл сложился. Так легенда выглядит через призму таланта Глеба. Дети и их грезы, современность и сказочные древние образы. Впрочем, каждый смотрит на уличное искусство по-своему. И каждый увидит что-то свое. Местная администрация видит исключительно позитив для молодого района.

А еще мозырский мурал «Летуценнiкi»смогут увидеть держатели пластиковых карточек «Беларусбанка». Крупнейший банк страны в свой столетний юбилей выпустит серию банковских карточек с изображением всех муралов из проекта «Традыцыi дзеля будучынi».

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ