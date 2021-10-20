Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Гомельской области снизилась почти на 13%

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе – сентябре нынешнего года составил 21,6 на 100 тысяч населения. Это на 12,8% меньше прошлогоднего показателя, сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За девять месяцев выявлен 301 случай ВИЧ-инфекции. Удельный вес мужчин составил почти 59%, женщин – 41%. Всего на Гомельщине проживают 8430 человек с ВИЧ-положительным статусом. Превалирует половой путь передачи. Больше всего случаев заражения выявляют среди людей от 30 до 44 лет. Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как подверглись риску инфицирования. Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, купив в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении области.