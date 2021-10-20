Очередная жертва интернет-мошенников

49-летнему мозырянину через мессенджер Vibеr позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он завладел реквизитами банковской карты мужчины и списал с нее 300 рублей. В этот же день похожая ситуация произошла с 25-летним жителем Гомеля. После разговора с псевдосотрудником банка он лишился всех денег на карте. Его землячка, 61-летняя женщина, после телефонной беседы «потеряла» 305 рублей. В УВД Гомельского облисполкома отмечают, несмотря на широкую информационную профилактическую кампанию, жертвы интернет-мошенников продолжают появляться в сводках. Вишинг — один из методов мошенничества с использованием телефонной связи. Представляясь сотрудниками банка, мошенники под разными предлогами выманивают у владельцев банковских карт конфиденциальную информацию. Затем с помощью этих данных похищают разные суммы с карт жертв. Особенность этого вида мошенничества в том, что телефонные номера, с которых звонят так называемые работники банка, зашифрованы при помощи IP-телефонии. Это позволяет злоумышленникам использовать номера, идентичные банковским, указанным на официальных сайтах. Так, у потенциальных жертв не возникает подозрений. Еще раз напоминаем правила безопасности: не сообщайте кому бы то ни было паспортные данные, реквизиты банковской карты, пароли, коды доступа, CVV-код. Сотрудника банка обладают всеми необходимыми данными о клиенте и не станут спрашивать их у вас во время телефонного разговора!