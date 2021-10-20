Комитет госконтроля проведет горячую телефонную линию.

В рамках контроля за выполнением в Гомельской области Госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» Комитет государственного контроля Гомельской области 22 октября 2021 г. с 10.00 до 12.00 проведет «горячую телефонную линию» на тему «Качество предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан». По всем вопросам можно звонить по номеру: 8 (0232) 23-83-91. Поступившая в указанный день информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.