На сайте Министерства здравоохранения появилась интерактивная карта пунктов вакцинации.

На сайте Министерства здравоохранения Беларуси появилась интерактивная карта пунктов вакцинации против COVID-19. На ней можно найти свой регион, и определенную улицу, нажать на геолокацию и узнать точный адрес, время работы и контактный телефон пункта. Всего на данный момент в стране действует 850 точек, где можно получить прививку от коронавируса. Мозыряне могут вакцинироваться в поликлиниках и амбулаториях, а также в дополнительных пунктах в торговых центрах «Бобровский» и «Базар». В наличии есть вакцины российского и китайского производства.